Тюменцы презентовали в Таганроге проект умной парковки

СЕГОДНЯ 16:23 2019-05-09T16:23:27+03:00

Водитель может нажать кнопку и найти свободное место в радиусе километра

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В конце апреля в Таганроге состоялся один из самых известных марафонов программирования на юге России - Hackathon Cyber Garden. В течение 48 часов знатоки IT пробовали свои силы в разработке сервисов и приложений, использующих открытые данные.

Студенты Тюменского индустриального университета на этом марафоне представили экспертам приложение SmartParking, призванное помочь водителям с поиском свободных парковочных мест. Для этого в каждое из них следует вмонтировать специальные датчики – если место займут, то информация об этом оперативно отобразится.

Преимущество новинки в том, что водитель может нажать кнопку и найти свободное место в радиусе километра, после чего сразу проложить до него маршрут.

Кроме того, приложение предусматривает опцию бронирования парковочного места на платных и закрытых парковках, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU