Тюменцы могут помочь собрать детей в лагерь

СЕГОДНЯ 14:26 2019-05-09T14:26:31+03:00

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Региональный центр «Семья» объявляет о старте традиционной благотворительной акции «Соберем ребенка в лагерь!».

По словам организаторов, тюменцы могут помочь детям из многодетных и малоимущих семей отдохнуть в загородном лагере. Ребятам на смене необходимы спортивная и теплая одежда и обувь, предметы личной гигиены, рюкзаки для одежды, канцелярские товары для творческих идей – краски, мелки, карандаши, фломастеры, альбомы для рисования, цветная бумага, картон, тетради.

Акция «Соберем ребенка в лагерь» продлится до 26 мая.

Привезти вещи в «Лавку» можно в любое удобное время – оставить на посту охраны, они обязательно будут переданы специалисту. А вот выдача вещей проходит только по адресу: ул. Ермака, 1а. Режим работы: пн. – санитарный день, вт.-чт. с 9:00 до 17:00, пт. с 9:00 до 16:00.

Прием вещей для детей проходит в «Лавке добра» по трем адресам: пр. Геологоразведчиков, д. 14а; ул.Амурская, д. 150; ул. Ермака, д. 1а, сообщает «Вслух. ру».

ИСТОЧНИК KP.RU