В Горсаду Тюмени установили масштабную 3D открытку

СЕГОДНЯ 13:29 2019-05-09T13:29:20+03:00

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Масштабная 3D открытку, состоящая из двух тематических надписей, Георгиевской ленты и Красной Звезды, представили в Городском саду около колеса обозрения 9 мая.

Организаторы акции – сотрудники и подопечные социального проекта «Шанс». По словам специалиста Молодежного центра Ялуторовска Ксении Ведьмедевой, акцию по размещению 3D открытки ко Дню Победы они проводят второй год. В этом году масштаб открытки увеличился.

К надписи «С Днем Победы» добавилась надпись «9 Мая» и рисунки Георгиевской ленты и Красной Звезды. Соответственно, если в 2018 году на 9 Мая площадь под открыткой составила 24 кв. метра, в этот раз она увеличится в разы.

Над созданием рисунков для 3D открытки занимаются молодые педагоги Детской школы искусств - супруги Вадим и Елена Оселковы, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU