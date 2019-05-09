2019-05-09T13:29:20+03:00
Общество

В Горсаду Тюмени установили масштабную 3D открытку

Участниками акции станут подростки и наставники проекта «Шанс»
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Горсаду Тюмени установили масштабную 3D открыткуВ Горсаду Тюмени установили масштабную 3D открыткуФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Масштабная 3D открытку, состоящая из двух тематических надписей, Георгиевской ленты и Красной Звезды, представили в Городском саду около колеса обозрения 9 мая.

Организаторы акции – сотрудники и подопечные социального проекта «Шанс». По словам специалиста Молодежного центра Ялуторовска Ксении Ведьмедевой, акцию по размещению 3D открытки ко Дню Победы они проводят второй год. В этом году масштаб открытки увеличился.

К надписи «С Днем Победы» добавилась надпись «9 Мая» и рисунки Георгиевской ленты и Красной Звезды. Соответственно, если в 2018 году на 9 Мая площадь под открыткой составила 24 кв. метра, в этот раз она увеличится в разы.

Над созданием рисунков для 3D открытки занимаются молодые педагоги Детской школы искусств - супруги Вадим и Елена Оселковы, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцы могут помочь собрать детей в лагерь
Двое малышей и их мать пострадали в ДТП на улице Широтной в Тюмени
В Тюменском районе обсудили вывоз мусора
Александр Моор прошёл с тюменцами в рядах «Бессмертного полка» с фотографией деда
Участниками торжественных шествий 9 мая в Тюменской области стали 145 тысяч человек
«Звёздный мемориал» покажут в обсерватории Червишево
Патриотический велопробег состоится в Ишиме
Тюмень присоединилась к акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
Молодые сельчане Тюменской области заявят о себе на конкурсе общественных лидеров
«Бессмертный полк» идёт по главной улице Тюмени
В Тюмени началось праздничное шествие «Салют, Победа!»
Александр Моор поздравил тюменцев в Днём Победы
Тюменцы тысячами идут к местам празднования Дня Победы
В годы войны тюменские госпитали вылечили 70 тысяч бойцов
Чемпионы и эксперты рассказали тюменским школьникам о создании бизнеса
Погода в Тюмени 9 мая: летняя жара и без осадков
На территории Тюменской области произошло свыше 900 возгораний сухой травы
Артисты из Тюменской выступят на международном кинофестивале в Корее
Память павших в Великой Отечественной войне тюменцы почтили у «Вечного огня»
Тюменцы развеют по Туре 6229 лепестков в память о погибших героях войны
Сбербанк создает «Банк памяти» подвигов Великой Отечественной войны
Бизнесвумен легализовала незаконный въезд в Тюмень более тысячи мигрантов
Депутат Госдумы от Тюменской области рассказал о новой программе по борьбе с наркотиками
Торговые центры Тюмени заработали в обычном режиме
Почти четыре тысячи маленьких тюменцев появилось на свет с начала года
Тюменский дачник случайно распилил себе руку циркулярной пилой
В тюменском поселке Боровский установят 236 евробаков для сбора мусора