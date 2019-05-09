Двое малышей и их мать пострадали в ДТП на улице Широтной в Тюмени

СЕГОДНЯ 12:52 2019-05-09T12:53:04+03:00

Двое малышей и мать пострадали в ДТП на улице Широтной в Тюмени. Фото из группы "Типичная Тюмень" соцсети ВКонтакте

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Жёсткое дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 9 мая, после полудня на перекрёстке улиц Широтная-Олимпийская в Тюмени. Пострадали три человека.

- Столкнулись два автомобиля марки «Митсубиши». При повороте налево один из водителей не уступил дорогу другому. Одна из машин от удара перевернулась. В ней находилась семья из четырёх человек, среди которых двое детей: младенец 2019 года рождения и девочка 2014 года рождения. В больницу доставили четырех человек. Женщине 1992 года рождения диагностирован перелом ребёр, у детей травмы, - рассказала корреспонденту «Комсомольская правда-Тюмень» начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

Фото из группы "ЧС Тюмень" соцсети ВКонтакте

Аварию наблюдали множество очевидцев. Фото быстро разлетелись по соцсетям и посыпались комментарии.

«В перевёрнутой машине была семья: грудной ребенок, девочка лет 5-6 и их родители. За рулем был отец. Как все случилось, я не видела. Услышала удар и увидела дым. Сразу туда побежала. Есть ушибы у девочки, у мамы и отца. Ребенок сильно испуган, он был в кресле и сильно плакал» - пишет тюменка.

ИСТОЧНИК KP.RU