2019-05-09T12:53:04+03:00
Происшествия

Двое малышей и их мать пострадали в ДТП на улице Широтной в Тюмени

Столкнулись две иномарки
Алена Кульмухаметова
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Двое малышей и мать пострадали в ДТП на улице Широтной в Тюмени. Фото из группы "Типичная Тюмень" соцсети ВКонтактеДвое малышей и мать пострадали в ДТП на улице Широтной в Тюмени. Фото из группы "Типичная Тюмень" соцсети ВКонтакте
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Жёсткое дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 9 мая, после полудня на перекрёстке улиц Широтная-Олимпийская в Тюмени. Пострадали три человека.

- Столкнулись два автомобиля марки «Митсубиши». При повороте налево один из водителей не уступил дорогу другому. Одна из машин от удара перевернулась. В ней находилась семья из четырёх человек, среди которых двое детей: младенец 2019 года рождения и девочка 2014 года рождения. В больницу доставили четырех человек. Женщине 1992 года рождения диагностирован перелом ребёр, у детей травмы, - рассказала корреспонденту «Комсомольская правда-Тюмень» начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

Фото из группы "ЧС Тюмень" соцсети ВКонтакте

Фото из группы "ЧС Тюмень" соцсети ВКонтакте

Аварию наблюдали множество очевидцев. Фото быстро разлетелись по соцсетям и посыпались комментарии.

«В перевёрнутой машине была семья: грудной ребенок, девочка лет 5-6 и их родители. За рулем был отец. Как все случилось, я не видела. Услышала удар и увидела дым. Сразу туда побежала. Есть ушибы у девочки, у мамы и отца. Ребенок сильно испуган, он был в кресле и сильно плакал» - пишет тюменка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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