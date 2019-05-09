В Тюменском районе обсудили вывоз мусора

СЕГОДНЯ 12:24 2019-05-09T12:24:16+03:00

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В администрации Тюменского района прошло заседание Общественной палаты. Темой встречи стало обращение с твердыми коммунальными отходами. Для того, чтобы обращение с ТБО и вывоз отходов проходил без сбоев, территорию района поделили на пять секторов.

Вывоз отходов осуществляют две подрядные организации и непосредственно региональный оператор – «Тюменское экологическое объединение», сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

В районе провели инвентаризацию мусорных баков и мест накопления отходов. По ее итогам оказалось, что район нуждается еще в 431 – ой контейнерной площадке и дополнительных 1055 мусорных баках. Установку новых контейнеров региональный оператор начнет уже в мае, а вот обустройство площадок для них – забота местной власти.

На заседании обсудили рассказали о механизме контроля и взаимодействия с регоператором. В целом, как отметили члены палаты, новая система обращения с отходами в Тюменском районе работает, но есть проблемы с перевозчиками, жителям часто не хватает информации, куда обращаться, если видят непорядок на контейнерной площадке. Разобраться в этом им как раз могут помочь общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU