Александр Моор прошёл с тюменцами в рядах «Бессмертного полка» с фотографией деда

СЕГОДНЯ 12:18 2019-05-09T12:18:56+03:00

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Трогательное видео появилось на личных страницах социальных сетей у губернатора Тюменской области Александра Моора. В нём он с гордостью рассказывает о своем деде – ветеране Великой Отечественной войны.

- Дорогие земляки! Сегодня в тюменском «Бессмертном полку» вместе с нашими тюменцами мы прошли вместе с моим дедушкой Черкасовым Нестером Павловичем. В 1941 году ему было 17 лет. В 1942 году, когда ему исполнилось 18, он пошёл на фронт после небольшой учебки. Первое боевое крещение принял в 1943 году. У него 56 прыжков с парашютом. Он прошёл всю Европу. Освобождал Венгрию, Румынию. Победу 9 мая 1945 году встретил в Праге. Поскольку призывался он в 18 лет, то ему пришлось отслужить ещё два года срочной службы. Домой он вернулся только в 1947 году. Он скончался в 1998 году и не дожил до наших дней, но сегодня он вместе с нами, - рассказал Александр Моор.

Добавим, что в ряды «Бессмертного полка» в Тюменской области в этом году встали 87 тысяч человек. Всего же, в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Победы, приняли участие 145 тысяч жителей региона.

Видео можно посмотреть на страницах соцсетей «Одноклассники», «ВКонтакте», «instagram».

ИСТОЧНИК KP.RU