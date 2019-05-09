2019-05-09T11:22:41+03:00
Общество

«Звёздный мемориал» покажут в обсерватории Червишево

Часть планет названа именами героев войны
Алена Кульмухаметова
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«Звёздный мемориал» покажут в обсерватории Червишево. Фото с сайта pixabay.com«Звёздный мемориал» покажут в обсерватории Червишево. Фото с сайта pixabay.com
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Изучать историю страны и Великой Отечественной войны можно по звёздному небу. В этом уверены в обсерватории «Старая башня» в тюменском селе Червишево.

По словам создателя обсерватории Владимира Куракина, сейчас на звёздном небе насчитывается более 130 малых планет, названных в честь участников Великой Отечественной войны и городов-героев. Традиция называть малые планеты именами героев войны была заложена ещё советскими астрономами.

Первой в этом ряду стала планета Зоя, названная в честь Зои Космодемьянской в 1968 году. Есть небесные тела носящие имена и героев войны, чья биография связана с Тюменью. Например, разведчика, героя Советского Союза Николая Кузнецова. Малая планета - небесное тело движущееся по орбите вокруг Солнца и отличающееся от больших планет своими небольшими размерами.

- При выборе имён для малых планет трудно найти более достойные, чем имена героев Великой Отечественной. Можно сказать, что астрономы вносят свою лепту в создание «звездного мемориала». Наш долг сохранить благодарную память о защитниках Родины в названиях небесных тел и передать её следующим поколениям, - считает Владимир Куракин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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