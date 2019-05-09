Патриотический велопробег состоится в Ишиме

СЕГОДНЯ 10:34 2019-05-09T10:34:13+03:00

Он завершится митингом памяти и залпами из охолощенных автоматов Калашникова

Изменить размер текста: A A

Более ста ишимцев планируют принять участие в велопробеге, посвященном 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Жителей и гостей Ишима приглашают на мероприятие 11 мая к 11 часам к железнодорожному вокзалу.

По словам заместителя директора департамента по социальным вопросам по спорту и молодежной политики администрации Ишима Андрея Криушина, участники акции проедут от железнодорожного вокзала Ишима с остановками-митингами у обелисков павшим воинам и возложением цветов в каждой точке намеченного маршрута. Это села Стрехнино и Плешково.

К 15 часам велоколонна вернется в Ишим к Соборной площади, где ее встретят волонтеры из молодежного центра «Развитие». Велопробег завершится митингом памяти и залпами из охолощенных автоматов Калашникова.

ИСТОЧНИК KP.RU