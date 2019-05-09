СЕГОДНЯ 09:49 2019-05-09T09:49:20+03:00

Молодые сельчане Тюменской области заявят о себе на конкурсе общественных лидеров. Фото с сайта pixabay.com

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Российский союз молодежи запускает очередную волну конкурса лидеров общественного мнения на сельских территориях среди молодежи.

Организаторы мероприятия отмечают, что принять участие в нем могут сельские активисты от 18 до 35 лет, имеющие за спиной успехи в предпринимательстве, медицине, культуре, спорте, образовании или гражданской активности.

Вместе с заявкой на сайте необходимо написать эссе на тему «Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую!», а также прикрепить портфолио со своими достижениями, грамотами или благодарностями.

Победителя ждет обучение по своему направлению, мастер-классы, лекции экспертов федерального уровня и множество полезных знакомств. По итогам конкурса сформируется пул профильных экспертов при Федеральном ресурсном центре сельской молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU