Молодые сельчане Тюменской области заявят о себе на конкурсе общественных лидеров
Российский союз молодежи запускает очередную волну конкурса лидеров общественного мнения на сельских территориях среди молодежи.
Организаторы мероприятия отмечают, что принять участие в нем могут сельские активисты от 18 до 35 лет, имеющие за спиной успехи в предпринимательстве, медицине, культуре, спорте, образовании или гражданской активности.
Вместе с заявкой на сайте необходимо написать эссе на тему «Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою запятую!», а также прикрепить портфолио со своими достижениями, грамотами или благодарностями.
Победителя ждет обучение по своему направлению, мастер-классы, лекции экспертов федерального уровня и множество полезных знакомств. По итогам конкурса сформируется пул профильных экспертов при Федеральном ресурсном центре сельской молодежи.
ИСТОЧНИК KP.RU