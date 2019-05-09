В Тюмени началось праздничное шествие «Салют, Победа!»
Тысячи тюменцев наблюдают в эти минуты за торжественным прохождением войск Тюменского гарнизона и праздничным шествием жителей Тюменской области «Салют, Победа!». Мероприятие началось в 10 утра.
Первыми проехали ветераныФото: Алексей КОСЕНЧУК
Фото: Алексей КОСЕНЧУК
Служащие Тюмеснкой областиФото: Алексей КОСЕНЧУК
Фото: Алексей КОСЕНЧУК
Перед горожанами первыми проехали раритетные автомобили, в которых находились ветераны Великой Отечественной войны. За ними двигались стройные ряды войск Тюменского гарнизона.
Также у тюменцев была возможность увидеть в центре города мощь и гордость современной военной техники.
Боевая техникаФото: Алексей КОСЕНЧУК
Фото: Алексей КОСЕНЧУК
Шествие войск Тюменского гарнизонаФото: Алексей КОСЕНЧУК
Фото: Алексей КОСЕНЧУК
Мужчины и дети с восторгом встречали каждую машину и колонну.
Боевые машины вызывают восторг у тюменцев
Отметим, что в связи с прохождением шествия, в городе перекрыты главные дороги. Автомобилистам следует заранее планировать маршруты движения.
ИСТОЧНИК KP.RU