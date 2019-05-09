2019-05-09T09:10:27+03:00
День Победы

В Тюмени началось праздничное шествие «Салют, Победа!»

По улице Республики проходят войска
Алена Кульмухаметова
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По улице Республики проходят войскаПо улице Республики проходят войскаФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Тысячи тюменцев наблюдают в эти минуты за торжественным прохождением войск Тюменского гарнизона и праздничным шествием жителей Тюменской области «Салют, Победа!». Мероприятие началось в 10 утра.

Первыми проехали ветераны Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Первыми проехали ветераныФото: Алексей КОСЕНЧУК

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Служащие Тюмеснкой области Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Служащие Тюмеснкой областиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Перед горожанами первыми проехали раритетные автомобили, в которых находились ветераны Великой Отечественной войны. За ними двигались стройные ряды войск Тюменского гарнизона.

Также у тюменцев была возможность увидеть в центре города мощь и гордость современной военной техники.

Боевая техника Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Боевая техникаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Шествие войск Тюменского гарнизона Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Шествие войск Тюменского гарнизонаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Мужчины и дети с восторгом встречали каждую машину и колонну.

Боевые машины вызывают восторг у тюменцев

Боевые машины вызывают восторг у тюменцев

Отметим, что в связи с прохождением шествия, в городе перекрыты главные дороги. Автомобилистам следует заранее планировать маршруты движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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