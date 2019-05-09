2019-05-09T08:31:46+03:00
День Победы

Тюменцы тысячами идут к местам празднования Дня Победы

В городе запланирована обширная программа мероприятий
Алена Кульмухаметова
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На главной улице города наблюдается небывалое количество тюменцевНа главной улице города наблюдается небывалое количество тюменцевФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Шествия, акции, флешмобы, спортивные и культурные мероприятия ожидают жителей и гостей Тюмени сегодня, 9 мая. Горожане уже начали подходить к местам празднования Дня Победы.

Ветеранам - почётное место. Фото Иван Горбунов

Ветеранам - почётное место. Фото Иван Горбунов

На главной улице города наблюдается небывалое количество тюменцев. Они идут семьями: родители с колясками, пожилые горожане, все нарядные, в отличном настроении. Люди поздравляют друг друга с Днём Победы, обмениваются воздушными шарами, цветами, флагами и спешат занять самые зрелищные места, чтобы посмотреть торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона и праздничное шествие жителей Тюменской области «Салют, Победа!».

Пожилых горожан рассаживают по местам. По информации корреспондента «Комсомольской правды-Тюмени», центр города переполнен людьми.

Главные улицы в центре города перекрыты для движения транспорта. Всюду усиленные полицейские патрули. Горожане в полной безопасности.

Тюменцы готовятся к шествию. Фото Иван Горбунов

Тюменцы готовятся к шествию. Фото Иван Горбунов

После шествия тюменцы готовятся встать в ряды «Бессмертного полка», чтобы пройти по улице Республике, неся в руках фотографии героев войны.

Завершатся мероприятия праздничным салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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