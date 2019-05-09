СЕГОДНЯ 05:47 2019-05-09T05:47:55+03:00

Погода в Тюмени 9 мая: летняя жара и без осадков Фото: Татьяна Коркина

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В четверг 9 мая в Тюмени переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха:+21, +29 градусов.

В Тобольске ясная без осадков погода. Ветер восточный 3-11 метров в секунду. Температура +18, +25 градусов.

В Заводоуковске преимущественно облачная погода и без осадков. Ветер южный, юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха: +23, +30 градусов.

В Ялуторовске облачная погода. Осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха: +22, +30 градусов.

По югу Тюменской области переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза, ветер юго-восточный, восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду, температура воздуха днём составит+25,+30 градусов, в Уватском районе +20,+25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU