Артисты из Тюменской выступят на международном кинофестивале в Корее

СЕГОДНЯ 15:23 2019-05-08T15:25:15+03:00

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С 9 по 16 мая 2019 года в Сеуле состоится VII Международный кинофестиваль «GUKIFF». В рамках мероприятия 15 мая в Сеуле при поддержке профильного департамента Тюменской области пройдет День Российской культуры (Russia Day in Seoul).

В этот день для всех желающих пройдут показы российского детского кино, танцевальные и вокальные представления с участием Тюменского ансамбля народных инструментов «Ваталинка». В Дне российской культуры примут участие представители аосольства РФ в Южной Корее, директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина Алексеева, международные гости кинофестиваля GUKIFF.

В рамках Дня российской культуры состоится официальное объявление и открытие Евразийской Организации детских кинофестивалей. Структура создается в целях объединения детских кинофестивалей евразийского региона (Европа + Азия) для культурного и профессионального обмена.

ИСТОЧНИК KP.RU