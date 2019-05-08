2019-05-08T14:57:03+03:00
Общество

Память павших в Великой Отечественной войне тюменцы почтили у «Вечного огня»

В областном центре состоялась церемония возложения цветов к мемориалам
Марина Васильева
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Фото пресс-службы правительства Тюменской областиФото пресс-службы правительства Тюменской области
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В Тюмени продолжаются мероприятий, посвященные празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии 9 мая прошли торжественные церемонии возложения гирлянд и красных гвоздик к мемориалам «Погибшим сотрудникам органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны и в мирное время», «Вечный огонь» и «Память».

Жители областного центра отдали дань уважения погибшим за Родину. В честь павших героев прогремели оружейные залпы, отметили в пресс-службе правительства региона. Память воинов, не вернувшихся с войны, почтили минутой молчания

В церемонии возложения цветов наряду с Ветеранами Великой Отечественной войны принял участие губернатор Александр Моор, а также депутаты, руководители силовых ведомств, представители областного правительства и различных общественных организаций.

Уже завтра, в Тюмени пройдет главное событие - торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона и праздничное шествие в честь 74-й годовщины Победы. Оно начнется в 10 утра на Центральной площади Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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