Тюменцы развеют по Туре 6229 лепестков в память о погибших героях войны

СЕГОДНЯ 14:34 2019-05-08T14:34:48+03:00

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Завтра, 9 мая, на Мосту влюбленных пройдет акция памяти героев войны «Тюмень помнит». В 18:00 молодежь опустит в Туру 6229 лепестков красных роз. Именно столько тюменцев в 40-е года не вернулись домой с фронта.

В годы войн защищать Родину отправились более 11 тысяч жителей областного центра. Инициаторами выступили «люди Y» — сообщество потенциальных участников молодежного форума «Утро-2019». Присоединиться к событию и сбросить лепестки в память о не вернувшихся с войны солдатах может любой желающий.

- Таким образом мы хотим почтить память тюменских героев, а также привлечь внимание жителей города к подвигам, совершенными нашими земляками во время войны и отдать честь тем, кто не вернулся с нее, - отметила программный директор форума «Утро» Юлия Каргаполова.

ИСТОЧНИК KP.RU