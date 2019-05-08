2019-05-08T14:02:31+03:00
Общество

Депутат Госдумы от Тюменской области рассказал о новой программе по борьбе с наркотиками

Николай Брыкин выразил уверенность, что общими усилиями в России справятся с этой проблемой
Алексей КОСЕНЧУК
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Фото: Единая РоссияФото: Единая Россия
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Благодаря работе в обществе и с правоохранительными органами, сегодня проблема с наркотиками в Тюменской области находится «не на беспокойном уровне». Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» рассказал депутат Государственной Думы РФ Николай Брыкин. По его словам, комиссия по разработке законодательства по борьбе с наркотиками и реабилитации наркозависимых, которую он возглавляет, собирает всю имеющуюся информацию по этой теме. В рабочую группу входят эксперты: работники ФСБ, МВД, Генпрокуратуры, Минздрава и специалисты в области наркотиков и по вопросам борьбы с алкоголизмом.

- Проблема изучается не по какому-то отдельному предмету, она назрела в обществе в целом, - рассказывает Николай Гаврилович. – Мы смотрим и международную практику, и то, что в стране проходит. Сегодня у нас появилась масса различных «спайсов» и нюхательных табаков, которые отрицательно влияет на здоровье и нации. К тому же продажа идёт через Интернет и аптеки, что ещё больше усугубляет ситуацию. В связи с этим мы провели три рабочие группы, где наметили конкретные шаги по совершенствованию законодательства и обсудили проблемы лечения больных наркоманией, которые либо сейчас находятся в местах лишения свободы, либо свой срок уже отбыли.

Николай Брыкин подчеркнул, что в рамках федеральных округов проводятся целые комплексные программы. Так, например, в стадии рассмотрения находится правительственный законопроект, в котором предлагается увеличить ответственность лицам, употребляющим или продающим сосательные или нюхательные смеси. Другой острый вопрос касается лиц, которые отбывают наказание за употребление наркотиков, купленных не для дальнейшей продажи.

- Сегодня назрела необходимость в том, чтобы эти больные люди имели право на снижение ответственности. Мы направили предложение в Правительство РФ и Верховный суд, чтобы те высказали своё мнение, - отмечает депутат.

Николай Брыкин выразил уверенность, что общими усилиями будет выработана программа, которая позволит справиться с этой напастью в России. Кроме того, присутствие заместителя министра здравоохранения РФ по этим вопросам даёт надежду, что эта проблема будет решена как можно скорее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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