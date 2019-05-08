Торговые центры Тюмени заработали в обычном режиме
В Тюмени к обычному режиму вернулись крупные торговые центры. Ранее утром, появились сообщения об обнаруженном в одном из объектов бесхозном предмете.
Эвакуация посетителей и персонала проходила в бизнес-центре «Нобель-Парк», торгово-развлекательных центров «Гудвин», «Па-На-Ма», «Галерея «Вояж», «На Ямской» в Тюмени.
Информацию об эвакуации подтвердили и в отделе информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области. Полицейские проверили здания на предмет нахождения опасных предметов, не обнаружив ничего подозрительного.
В ведомстве также отметили, что в течение последних суток целый ряд сибирских городов подвергся атаке телефонных террористов. В этот список попала и Тюмень.
ИСТОЧНИК KP.RU