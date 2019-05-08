2019-05-08T13:15:47+03:00
Происшествия

Торговые центры Тюмени заработали в обычном режиме

Утром поступило сообщение о бесхозном предмете в одном из ТЦ
Марина Васильева
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В Тюмени к обычному режиму вернулись крупные торговые центры. Ранее утром, появились сообщения об обнаруженном в одном из объектов бесхозном предмете.

Эвакуация посетителей и персонала проходила в бизнес-центре «Нобель-Парк», торгово-развлекательных центров «Гудвин», «Па-На-Ма», «Галерея «Вояж», «На Ямской» в Тюмени.

Информацию об эвакуации подтвердили и в отделе информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области. Полицейские проверили здания на предмет нахождения опасных предметов, не обнаружив ничего подозрительного.

В ведомстве также отметили, что в течение последних суток целый ряд сибирских городов подвергся атаке телефонных террористов. В этот список попала и Тюмень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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