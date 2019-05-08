Почти четыре тысячи маленьких тюменцев появилось на свет с начала года

СЕГОДНЯ 12:34 2019-05-08T12:40:42+03:00

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Весенние месяца стали «урожайными» для пап и мам Тюмени. За четыре месяца в областном центре на свет появилось 3984 малыша.

Только в апреле численность населения Тюмени увеличилась на 969 новорожденных, сообщает комитет загс администрации Тюмени.

Кроме того, жители Тюмени активно женятся и выходят замуж. Так, с начала года узами брака себя соединили 393 пары.

ИСТОЧНИК KP.RU