Тюменский дачник случайно распилил себе руку циркулярной пилой

СЕГОДНЯ 11:48 2019-05-08T11:48:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезную травму кисти руки получил дачник из Тюмени. Как рассказали в пресс-службе ОКБ №2, он работал на придомовой территории и во время манипуляций с циркулярной пилой почти пополам распилил себе ладонь. Травматологам удалось сшить сосуды и сухожилия и сопоставить отломки пястных костей, сохранив дееспособность руки: у мужчины вернулась чувствительность и подвижность большинства пальцев. Однако есть вероятность, что полностью рука функционировать не будет, так как при травме были повреждены нервы.

Накануне, 7 мая, произошла еще несколько несчастных случаев. Например, пожилая семейная пара ремонтировал изгородь на дачном участке. Мужчина кувалдой вгонял в землю столб, который удерживала его жена. Но кувалда соскочила с рукоятки и попала женщине в голову, а затем на кисть руки. Повезло, что все обошлось рвано-ушибленными ранами и сильным эмоциональным потрясением обоих супругов. Другая история произошла с молодым парнем, который ремонтировал гаражные ворота. Он не подстраховался и при сильном порыве ветра незакрепленные ворота упали ему на ногу. В результате пострадавшего госпитализировали с переломами костей бедра и голени.

По статистике, с началом дачного сезона, в травмпункте увеличивается число пациентов с травмами, полученными во время обустройства садово-огороднических участков. По наблюдениям врачей, часто причиной неприятностей становится беспечность, спешка и переоценка собственных сил. Как рекомендуют медики, несчастных случаев можно избежать, если заботиться о собственной безопасности: изучать инструкции, проверять на надежность инструменты, использовать средства индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU