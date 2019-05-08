2019-05-08T11:18:57+03:00
Экономика

В тюменском поселке Боровский установят 236 евробаков для сбора мусора

Регоператор приступил к плановой замене контейнерного парка в Тюменском районе
Марина Васильева
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Фото пресс-службы Тюменского экологического объединенияФото пресс-службы Тюменского экологического объединения
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В Тюменском районе стартовала кампания по замене старого контейнерного парка для сбора ТКО на новый. Начать установку баков региональный оператор решил с поселений, расположенных по Ялуторовскому тракту.

Так, первый в списке - рабочий поселок Боровский. Здесь в ближайшие дни будет установлено 236 новых емкостей для сбора ТКО. Объем новых баков - 1,1 куб. м., прежние железные вмешали только 0,75 куб. м. мусора.

- Новые баки соответствуют европейским стандартам и отлично адаптированы для российских условий эксплуатации. Данные контейнеры отличаются высокой прочностью, лёгкостью, удобством в обслуживании и транспортировке. Они легко очищаются и долго сохраняют хороший внешний вид, - отметил генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.

Он добавил, что до конца года евробаки появятся Горьковском, Московском, Ембаевском, Каскаринском, Борковском, Созоновском, Каменском, Кулаковском, Наримановском, Новотарманском и Салаирском муниципальных образованиях. Всего планируется установить более 1 тысячи штук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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