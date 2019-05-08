В Тюмени на неделю закроют проезд на участке улицы Холодильной
Движение транспорта ограничат на отрезке от дома № 124 до № 134
Фото пресс-службы администрации города Тюмени
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В Тюмени на целую неделю ограничат движение транспорта на участке улицы Холодильной. С 15 до 22 мая здесь пройдут работы прокладке и врезке наружных сетей водоснабжения и водоотведения.
Мероприятия будут вестись в рамках проекта капитального строительства спортивного корпуса для МАОУ СОШ № 5 города Тюмени. Движение транспортных средств по улице Холодильной ограничат на отрезке от дома № 124 до № 134.
Объехать закрытый участок тюменцы смогут по улицам - Республики, Мельникайте, Малыгина и Салтыкова-Щедрина, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
ИСТОЧНИК KP.RU