2019-05-08T10:21:42+03:00
Общество

В Тюмени на неделю закроют проезд на участке улицы Холодильной

Движение транспорта ограничат на отрезке от дома № 124 до № 134
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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В Тюмени на целую неделю ограничат движение транспорта на участке улицы Холодильной. С 15 до 22 мая здесь пройдут работы прокладке и врезке наружных сетей водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия будут вестись в рамках проекта капитального строительства спортивного корпуса для МАОУ СОШ № 5 города Тюмени. Движение транспортных средств по улице Холодильной ограничат на отрезке от дома № 124 до № 134.

Объехать закрытый участок тюменцы смогут по улицам - Республики, Мельникайте, Малыгина и Салтыкова-Щедрина, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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