В Тюмени массово эвакуируют людей из торговых и бизнес-центров
В областной столице идет волна массовых эвакуаций из торговых и бизнес-центров. По сообщениям очевидцев, людей вывели из «Вояжа», «Гудвина», «На Ямской», «Нобель Парка», «Атриума». На месте работают спецслужбы – МЧС, медики, полиция.
В пресс-службе МЧС России по Тюменской области уточнили, что, действительно, сотрудники МЧС задействованы на местах, однако пожаров не зафиксировано ни в одном из зданий.
Тем временем, в пресс-службе УМВД России по Тюменской области рассказали, что в полицию поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров якобы обнаружен бесхозный предмет. Из-за того, что конкретного адреса очевидец не назвал, спецслужбам пришлось эвакуировать несколько зданий в центре. На момент звонка было известно о четырех зданиях, подвергшихся эвакуации. В настоящее время правоохранительными органами поступившая информация проверяется.
ИСТОЧНИК KP.RU