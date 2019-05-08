2019-05-08T10:07:32+03:00
Происшествия

В Тюмени массово эвакуируют людей из торговых и бизнес-центров

Причиной стал бесхозный предмет в одном из зданий
Лидия Шумкова
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Эвакуация из ТЦ "На Ямской". Фото Владлены Сныховской в группе "ЧС Тюмень" в ВКЭвакуация из ТЦ "На Ямской". Фото Владлены Сныховской в группе "ЧС Тюмень" в ВК
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В областной столице идет волна массовых эвакуаций из торговых и бизнес-центров. По сообщениям очевидцев, людей вывели из «Вояжа», «Гудвина», «На Ямской», «Нобель Парка», «Атриума». На месте работают спецслужбы – МЧС, медики, полиция.

В пресс-службе МЧС России по Тюменской области уточнили, что, действительно, сотрудники МЧС задействованы на местах, однако пожаров не зафиксировано ни в одном из зданий.

Тем временем, в пресс-службе УМВД России по Тюменской области рассказали, что в полицию поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров якобы обнаружен бесхозный предмет. Из-за того, что конкретного адреса очевидец не назвал, спецслужбам пришлось эвакуировать несколько зданий в центре. На момент звонка было известно о четырех зданиях, подвергшихся эвакуации. В настоящее время правоохранительными органами поступившая информация проверяется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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