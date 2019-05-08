2019-05-08T09:38:08+03:00
Здоровье

Как будут работать поликлиники Тюмени с 9 по 12 мая

Стал известен график приема пациентов в праздничные дни
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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В праздничные и выходные дни все городские поликлиники будут работать в соответствии с утвержденным графиком. 8 мая учреждения здравоохранения будут принимать пациентов на час меньше.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области 9, 12 мая будет осуществляться прием больных дежурными врачами. Обратиться за медицинской помощью можно будет с 9.00 до 12.00. Также будут открыты перевязочный и процедурные кабинеты.

10, 11 мая прием больных дежурными врачами будет осуществляться с 9.00 до 16.00. Также будет организована работа перевязочного и процедурного кабинетов, клиники-диагностической и рентгенологической служб, кабинета ЭКГ, узких специалистов по графику.

Более подробную информацию можно уточнить в каждой медицинской организации. В комитете здравоохранения администрации города Тюмени напомнили, что при возникновении экстренных, жизнеугрожающих состояний население в круглосуточном режиме может обращаться в скорую помощь (03, 103).

ИСТОЧНИК KP.RU

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