2019-05-08T09:12:40+03:00
Экономика

Тюменские власти вновь объявили о продаже гостиницы «Колос»

Стартовая цена начинается со 165 миллионов рублей
Лидия Шумкова
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Городской департамент имущественных отношений в очередной раз объявил о продаже 100% уставного капитала акционерного общества «Гостиница «Колос». Имеются ввиду обыкновенные именные бездокументарные акции, которых насчитывается 6246 штук. Пока их собственник, а значит, и собственник гостиницы по улице Мельникайте, 83 - муниципальное образование городской округ город Тюмень.

Аукцион пройдет на электронной торговой площадке «Российский аукционный дом» 28 мая этого года в 9.00 по московскому времени. Начальная цена продажи составляет почти 165,2 миллионов рублей. При этом заявки на участие в продаже принимаются до 20 мая.

Напомним, гостиницу «Колос» уже несколько раз пытались продать, начиная с 2017 года, но торги так и не состоялись, поскольку не поступило ни одной заявки. Гостиница, построенная в 1966 году, известна тем, что в ней размещают людей, пострадавших от чрезвычайных происшествий – пожаров, аварийных ситуаций с жильем и других бедствий. В ней может одновременно разместиться порядка 460 постояльцев.

ДЛЯ СПРАВКИ

Более подробную информацию можно получить по телефону 39-82-58, а также на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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