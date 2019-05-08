2019-05-08T08:22:29+03:00
Происшествия

Поездка к другу обошлась жителю Тюменской области в 210 тысяч рублей

Такой штраф предстоит выплатить любителю нетрезвой езды на машине
Марина Васильева
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Уватский районный суд Тюменской области вынес приговор в отношении 31-летнего жителя села Демьянское. Мужчина признан виновным в управлении автомобилем, находясь в состоянии опьянения.

Согласно материалам уголовного дела, в марте 2017 года мировой судья оштрафовал водителя на 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на 1 год 7 месяцев за пьяную езду.

Однако мужчина вновь решил испытать "удачу". Днем 23 марта 2019 года он дома пил водку, а затем на автомобиле Volkswagen Polo своего знакомого поехал в гости к другому знакомому. Того дома не оказалось.

На обратном пути в районе улице Шоссейной водителю навстречу попался патруль ДПС. направо. Мужчина, дабы избежать общения с автоинспекторами, провернул направо, патруль за ним. При проверке документов у мужчины были выявлены признаки опьянения, что подтвердило и освидетельствование.

Суд назначил подсудимому штраф в размере 210 тысяч рублей и на 2 года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со средствами массовой информации Елена Мельникова (тел. 8(3452) 27-04-70), 8(904)4-93-94-58.

ИСТОЧНИК KP.RU

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