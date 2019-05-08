С наступление жары инспекторы усилили патрулирование и охрану тюменских лесов

СЕГОДНЯ 08:00 2019-05-08T09:56:29+03:00

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С 30 апреля по 5 мая 2019 года сотрудниками Федерального лесного надзора департамента лесного комплекса провели 284 рейда. Из них в 64 мероприятиях приняли участие работники УМВД по Тюменской области.

В ходе мониторинга сотрудник федерального лесного надзора выявили 9 нарушений в лесах Тюменской области, из них 6 – нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, 3 – нарушение ограничения пребывания в лесах в Тюменской области.

Всего, по состоянию на 6 мая 2019 года на территории области зарегистрирован 41 лесной пожар. Основная причина их возникновения – неосторожное обращение с огнем, палы сухой травы, возможно умышленные поджоги. Все лесные пожары были потушены в первые сутки.

В пресс-службе правительства области напомнили, что на период действия особого режима жителям региона запрещается посещать леса, разводить костры, проводить пожароопасные работы в границах поселений и городских территорий, дачных кооперативах и на приусадебных участках.

За нарушение требований правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 8.32 КоАП РФ, а также статьей 3.19 Кодекса Тюменской области об административных правонарушениях в виде штрафа в размере от 1 до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 до 40 тысяч рублей – для должностных лиц и от 50 до 300 тысяч рублей – для юридических лиц.

В случае, если нарушение правил пожарной безопасности повлекло возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, то ответственность наступает по части 4 статьи 8.32 КоАП РФ в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей для граждан, 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 1 миллиона рублей для юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU