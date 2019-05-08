В районе Заречного проезда Тюмени погаснут несколько светофоров

СЕГОДНЯ 06:18 2019-05-08T06:18:55+03:00

С 11 до 15 часов здесь пройдут работу на сетях электроснабжения

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Сегодня, 8 мая, в Тюмени временно погаснут сразу несколько светофоров районе дома №37 по Заречному проезду. Отключение пройдет с 11 до 15 часов в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения.

- Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, - отметили в пресс-службе администрации города. Участников дорожного движения также призвали учитывать эту информацию при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Более подробную информацию о работе светофорных объектов можно узнать в МКУ «Тюменьгортранс» по номеру 68-84-35 или на сайте автотранспортного предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU