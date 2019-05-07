Незрячие исполнители из Тюменской области покорили жюри фестиваля «Салют Победы»

СЕГОДНЯ 20:51 2019-05-07T20:51:32+03:00

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Около сотни исполнителей, которые занимаются художественной самодеятельностью в Тюменской областной организации «Всероссийское общество слепых», приняли участие в фестивале «Салют Победы». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, мероприятие прошло в областном реабилитационном центре «Родник» на минувшей неделе.

Конкурсанты продемонстрировали свои таланты в номинациях: «Солисты-вокалисты эстрадного жанра», «Солисты-вокалисты народного жанра», «Вокальные коллективы, группы», «Художественное чтение», «Вокальные дуэты, трио», «Солисты-инструменталисты, музыкальные ансамбли», «Танцоры-солисты и танцевальные дуэты» и «Прикладные виды творчества». Участники исполнили творческие номера, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 95-летию Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» и 75-летию Тюменской областной организации ВОС.

Юная тюменка Екатерина Калозина удивила зрителей в творческом состязании номинации «Оригинальный жанр», которую впервые ввели в этом году. Девочка показала на сцене световое шоу. Слепоглухая Любовь Васильева исполнила жестовую песню, которую по достоинству оценили и зрители, и члены жюри. Этой осенью лучшие участники отправятся на зональный этап УРФО. По результатам этой встречи станет известно, кто защитит честь Тюменской области в 2020-ом году на Всероссийском фестивале ВОС «Салют победы».

Организаторами фестиваля выступили: Тюменская региональная организация Всероссийского общества слепых при поддержке департамента социального развития Тюменской области, департамента культуры Тюменской области и областного реабилитационного центра «Родник».

ИСТОЧНИК KP.RU