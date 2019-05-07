Тюменские робототехники отправятся на Международный фестиваль «РобоФинист»

СЕГОДНЯ 20:31 2019-05-07T20:31:53+03:00

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Четырнадцать команд-победительниц регионального этапа фестиваля «РобоФинист Тюмень – 2019» представят Тюменскую область на международном фестивале робототехники «РобоФинист». Как сообщили в департаменте образования Тюменской области, в их числе: команды из Ялуторовска, колледжа цифровых и педагогических технологий, «Кванториума», центра технического творчества «Импульс», тюменского лицея №81 и Центра робототехники и АСУ Тюменской области.

К слову, в этом году только пять регионов, включая Тюменскую область, получили право провести отборочные этапы на Международный фестиваль робототехники «РобоФинист». В Тюмени фестиваль собрал около сотни команд (206 человек) из Сладковского, Казанского, Нижнетавдинского, Тюменского районов, а также из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовкска и Заводоуковск.

В отличие от других соревнований по робототехнике, на фестивале «РобоФинист» представлено большое количество разнообразных соревновательных направлений. В Тюменской области состязания прошли по 14 видам: «Lego» и «Arduino», «Сумо» и «Следование по узкой линии», «Сумо 15*15» и «Сумо 10*10», «Большое путешествие», «Эстафета», «Собирание шайб», «Ралли по коридору», «Марафон шагающих роботов», «Свободная творческая категория» и т.д.

Участники собирали роботов, занимались программированием, преодолевали препятствия, собирали шайбы при помощи сконструированных роботов, гоняли по трассам, моделировали и показывали свои конструкции и устройства.

Отметим, что Международный фестиваль робототехники «РобоФинист» пройдёт в Санкт-Петербурге осенью 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU