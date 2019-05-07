Тюменская область присоединилась к всероссийской патриотической акции «Красная гвоздика»

СЕГОДНЯ 19:57 2019-05-07T19:57:22+03:00

В России она проводится уже четвёртый раз

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Тюменские участники областной штаб-квартиры «серебряных» добровольцев одни из первых начинают реализацию масштабной Всероссийской акции «Красная гвоздика» на территории областного центра. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, некоторое время назад волонтёры с опытом обучились на электронной стажёрской площадке, и теперь смогут выйти в городские общественные места. В скверах, парках, торговых центрах и на центральных улицах они будут раздавать памятные значки тюменцам в обмен на любое денежное пожертвование.

«Красная гвоздика» - это символ памяти павшим героям и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за Отечество. Все средства, которые будут получены от продажи значков, направят на реабилитацию ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и в Сирии.

Тюменская область – в числе 83-х регионов, которые поддержали акцию, инициированную благотворительным фондом «Память поколений». Акция была отмечена премией в категории «Благотворительность» в рамках ежегодной программы «Лучшие социальные проекты России», созданной в поддержку в области социальной ответственности и развития общественно важных инициатив в России.

Патриотическая акция «Красная гвоздика» в России проводится уже четвертый год подряд. Подробности можно узнать в отделе по содействию активному долголетию областного геронтологического центра по телефону 8 (3452) 51-50-51, и на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU