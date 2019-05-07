2019-05-07T18:55:14+03:00
Экономика

Четыре предприятия-экспортёра представят тюменскую продукцию на Международном форуме в Китае

Сотрудничество с Китаем для предприятий-экспортеров очень важно
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Четыре предприятия-экспортёра представят тюменскую продукцию на Международном форуме в КитаеЧетыре предприятия-экспортёра представят тюменскую продукцию на Международном форуме в КитаеФото: pixabay.com
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Четыре предприятия из Тюменской области: «Сибстройэкология», «Заводоуковский маслозавод», «А-Сити» и «Тюменский приборостроительный завод» примут участие в проведении четвёртого международного форума и выставки «Шёлковый путь» в городе Сиань (Китай) с 10 по 13 мая. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, представители этих предприятий войдут в делегацию бизнесменов из нашего региона.

Потенциал Тюменской области представят на объединённом стенде Уральского Федерального округа вместе с Курганской, Челябинской и Свердловской областями, а также Югрой и ЯНАО. Как отметила директор Центра внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Воллерт, тюменский бизнес впервые едет на форум «Шёлковый путь», где представит свою качественную продукцию.

- Сотрудничество с Китаем для предприятий-экспортеров очень важно для поиска перспективных рынков сбыта и новых деловых партнеров. На стенде Тюменской области будет организована зона дегустации кондитерских и бакалейных изделий. Эти товары пользуются неизменным спросом у жителей Китая, - отметила Ольга Воллерт

Стоит отметить, что международный форум и выставка «Шелковый путь» проводятся с 2016 года. В рамках обоих мероприятий в 2019 году пройдут круглые столы, международные симпозиумы и форумы по вопросам экономики, торговли, культуры, туризма, содействия инвестициям.

Известно, что Российская Федерация и Королевство Камбоджа станут почётными гостями мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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