2019-05-07T17:45:19+03:00
Происшествия

Взрослый спортсмен против ученика: странная разборка во дворе одной из школ Тюмени

Мужчина одним ударом сбил с ног подростка
Марина АНТОНОВА
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В одной из школ Тюмени ученика ударил по голове взрослый мужчина. Фото с камеры видеонаблюденияВ одной из школ Тюмени ученика ударил по голове взрослый мужчина. Фото с камеры видеонаблюдения
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Некрасивая история произошла в одной из школ Тюмени. На улице у здания школы спортсмен-профессионал ударил головой в лоб одного из учеников. Подросток упал и смог встать только через некоторое время.

Происходящее записали камеры видеонаблюденния, сейчас мама пострадавшего юноши хочет наказать обидчика. Видеозапись и информация об инциденте попали в социальные сети, в результате история стала известна широкой общественности и теперь активно обсуждается. В случившемся сейчас разбирается полиция.

- Мама школьника написала заявление, идёт проверка, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды-Тюмень" в пресс-службе УМВД Тюмени.

В школе №9, где произошел инцидент, подтвердили информацию, уточнив, что ребенок на больничный не пошел и посещает уроки.

- В тот день его отпустили домой после пятого урока. Ученик отпросился в поликлинику, - пояснила и.о. директора Елена Кириллова. - Никакого расследования по данному случаю в школе не проводилось, так как у ребенка нет травм. Со школьником все в порядке.

Фото с камеры видеонаблюдения

Фото с камеры видеонаблюдения

- В беседах с директором и социальным педагогом родительница пояснила, что хочет наказать этого спортсмена, - подчеркнула Елена Игоревна.

По неофициальным данным, разборка профессионального спортсмена с подростком произошла из-за одной ученицы, которую якобы оскорбил подросток. Взрослый спортсмен хотел с ним поговорить, но тот в ответ начал его нецензурно оскорблять, и мужчина не выдержал.

К слову, большинство горожан крайне негативно отнеслись к поступку взрослого. Один из тюменцев, назвавшийся другом пострадавшего, рассказал, что это были обычные школьные разборки.

- Как свидетель произошедшего рассказываю, пострадавший парень – мой хороший друг. Он вполне нормальный, не курит не пьет, занимался самбо и не кипишной. Он просто заступился за свою подругу, про которую распускали слух. Он не хотел, что бы это дело дошло до полиции. С его слов, маме сообщила об инциденте классный руководитель. Когда мужчина ушел, к нему подошел социальный педагог, - уточнил друг.

Как же было на самом деле, предстоит выяснить полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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