Взрослый спортсмен против ученика: странная разборка во дворе одной из школ Тюмени
Некрасивая история произошла в одной из школ Тюмени. На улице у здания школы спортсмен-профессионал ударил головой в лоб одного из учеников. Подросток упал и смог встать только через некоторое время.
Происходящее записали камеры видеонаблюденния, сейчас мама пострадавшего юноши хочет наказать обидчика. Видеозапись и информация об инциденте попали в социальные сети, в результате история стала известна широкой общественности и теперь активно обсуждается. В случившемся сейчас разбирается полиция.
- Мама школьника написала заявление, идёт проверка, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды-Тюмень" в пресс-службе УМВД Тюмени.
В школе №9, где произошел инцидент, подтвердили информацию, уточнив, что ребенок на больничный не пошел и посещает уроки.
- В тот день его отпустили домой после пятого урока. Ученик отпросился в поликлинику, - пояснила и.о. директора Елена Кириллова. - Никакого расследования по данному случаю в школе не проводилось, так как у ребенка нет травм. Со школьником все в порядке.
Фото с камеры видеонаблюдения
- В беседах с директором и социальным педагогом родительница пояснила, что хочет наказать этого спортсмена, - подчеркнула Елена Игоревна.
По неофициальным данным, разборка профессионального спортсмена с подростком произошла из-за одной ученицы, которую якобы оскорбил подросток. Взрослый спортсмен хотел с ним поговорить, но тот в ответ начал его нецензурно оскорблять, и мужчина не выдержал.
К слову, большинство горожан крайне негативно отнеслись к поступку взрослого. Один из тюменцев, назвавшийся другом пострадавшего, рассказал, что это были обычные школьные разборки.
- Как свидетель произошедшего рассказываю, пострадавший парень – мой хороший друг. Он вполне нормальный, не курит не пьет, занимался самбо и не кипишной. Он просто заступился за свою подругу, про которую распускали слух. Он не хотел, что бы это дело дошло до полиции. С его слов, маме сообщила об инциденте классный руководитель. Когда мужчина ушел, к нему подошел социальный педагог, - уточнил друг.
Как же было на самом деле, предстоит выяснить полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU