Мать погибла, а сын потерял глаз: тюменца ждет суд за смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 15:16 2019-05-07T15:19:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменца, устроившего смертельное ДТП в Нижнетавдинском районе, ждет суд. По его вине во встречном автомобиле погибла женщина, а водитель остался без глаза.

Трагедия произошла 4 марта. В тот день во время снегопада тюменец ехал в село Тюнево Нижнетавдинского района. На 19 км автодороги Тюмень – Нижняя Тавда он не справился с управлением, зацепил обочину и его вынесло на встречную полосу, где в это время шла "Лада". Житель деревни Ахманы Нижнетавдинского района вез свою престарелую мать в Тюмень. После столкновения женщина умерла на месте, а мужчина сломал кости головы, челюсть и нос. Кроме того, он лишился правого глаза.

Обвиняемый признал свою вину, сообщили в областной прокуратуре. Теперь ему грозит несколько видов наказаний, самое суровое из которых - лишение свободы до пяти лет с лишением водительских прав до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU