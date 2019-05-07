2019-05-07T15:08:36+03:00
Здоровье

Тюменская область в четверке регионов России по количеству людей с ожирением

Избыточный вес диагностирован у более 36 тысяч жителей региона
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменская область вошла в четверку регионов-лидеров России по количеству людей, страдающих ожирением. По данным Миздрава, избыточный вес диагностирован у 36,5 тысячи тюменцев или 2,5 % населения региона.

Лишние килограммы напрямую влияют на здоровье людей, качество жизни и её продолжительность. Избыточный вес является причиной сахарного диабета, бронхиальной астмы, заболеваний сердца, опорно-двигательного аппарата, бесплодия и других.

Для борьбы с ожирением в ноябре 2018 года на базе МСЧ «Нефтяник» создан Центр хирургического лечения ожирения и метаболических нарушений, где пациента сопровождают на всем пути к стройности и здоровью: от первой консультации до хирургического лечения и реабилитации и постоперационной поддержке.

Здесь уже выполнено более 50 операций по уменьшению объема желудка и отключения большей части тонкого кишечника из процесса пищеварения. Благодаря этим методам возможно снизить избыточный вес на 60-80%. Для пациентов с индексом массы тела (ИМТ) больше 40 и сопутствующим сахарным диабетом – бариатрическая операция – единственный способ вернуться к здоровой и комфортной жизни.

21 мая в «Нефтянике» в честь европейского Дня борьбы с ожирением состоится встреча с узкими специалистами, занимающимися лечением этого недуга. Для тюменцев выступят ведущие специалисты города – эндокринологи, бариатрические и пластические хирурги, терапевты.

Встреча пройдет с 18.00 в конференц-зале поликлиники МСЧ «Нефтяник», ул. Шиллера, 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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