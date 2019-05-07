2019-05-07T14:22:52+03:00
Общество

От укуса змеи уже пострадала одна тюменка

Жителей региона призывают быть внимательными на природе
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменской области проснулись змеи. Жителей региона призывают быть осторожными за городом. Весной во время половодья и высокого уровня подземных вод пресмыкающиеся перебираются на сухие участки суши, поэтому их можно встретить рядом с населенными пунктами. Одна тюменка уже пострадала от укуса змеи. Случай зафиксирован в майские праздники.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь в областной больнице №1. Врачи оценили ее состояние как не тяжелое. От госпитализации женщина отказалась. Ей было рекомендовано амбулаторное наблюдение, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Медики напоминают, что в случае укуса змеи необходимо как можно быстрее обращаться в лечебное учреждение, не пытаясь самостоятельно устранить последствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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