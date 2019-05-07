Александр Моор: трудовой подвиг тюменцев в годы войны невозможно переоценить

СЕГОДНЯ 14:20 2019-05-07T14:32:10+03:00

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В Тюмени состоялся торжественный прием губернатора Тюменской области Ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, посвященный 74-й годовщине Великой Победы. Глава региона вручил ветеранским организациям почетные грамоты и благодарственные письма.

- Война лишила детства, юности. Изменила судьбы миллионов людей. Наиболее остро мы ощущаем боль и уважение ко Дню Победы, когда идем в рядах Бессмертного полка, когда склоняем головы у вечного огня. В героическую военную летопись страны наши земляки вписали немало страниц, - отметил Александр Моор, открывая торжественное мероприятие.

Глава региона напомнил, что в годы войны на территории Тюмени действовало 11 госпиталей. Сотни врачей, фельдшеров и медицинских сестер возвращали к жизни раненных. Стараниями тюменских медиков 65% бойцов после лечения возвращались в строй.

Кроме того, с первых дней войны 29 учреждений и промышленных предприятий страны были перенесены на территорию областного центра. В кротчайшие сроки они запустились и начали давать фронту необходимое снаряжение и технику.

- Трудовой подвиг тюменцев невозможно переоценить. Все, что делалось для фронта, делалось для Победы, было смыслом жизни. Неслучайно многие ветераны и сегодня с такой же точностью рассказывают подрастающему поколению о событиях тех лет на уроках мужества в школах и иных встречах, - добавил Александр Моор.

Губернатор особенно подчеркнул и вклад ветеранов в воспитание молодежи. Советы ветеранов активно участвуют во всех региональных социальных значимых проектах. Таких как «Школа активного долголетия», «Дорога поколений». Благодаря последнему помощь от ветеранов получили более 6000 семей с детьми.

- Социальная работа показала себя как действенная и востребованная. Она обязательно будет продолжена, - заверил глава региона. Ваш опыт и мудрость важны для всех нас. Особенно сейчас, когда так востребованы нравственные ориентиры того времени. Времени героев и победителей».

ИСТОЧНИК KP.RU