2019-05-07T14:11:52+03:00
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Какие улицы Тюмени перекроют 9 мая 2019 года

В центре города кроме парада пройдут спортивные мероприятия
Маргарита КАЛИНКИНА
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Какие улицы перекроют в Тюмени 9 маяКакие улицы перекроют в Тюмени 9 маяФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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В областной Госавтоинспекции назвали, какие дороги будут перекрыты в День Победы 9 мая. Перекрывать планируется сразу несколько улиц в центре Тюмени. Здесь кроме парада Победы пройдут спортивные мероприятия.

Так, с 6 часов до окончания парада будет закрыта улица Республики от Мельникайте до Луначарского,1, а также улицы: Ленина, Володарского, Хохрякова – от Профсоюзной до ТИУ и пепердикулярные улицы от Профсоюзной до ТИУ, улица Ямская и Луначарского – от ТИУ до улицы Полевой. Общественный транспорт не сможет проехать по этим дорогам с 8.30 и до окончания парада.

После парада движение откроют по улице Республики от Мельникайте до Профсоюзной. Остальные участки останутся закрытыми до окончания спортивной эстафеты, ориентировочно до 16.00 час.

С 16.00 час. до окончания фейрверка и праздничных мероприятий будет ограничено движение транспорта по улицам: Республики и Ленина от Перекопской до ТИУ, а также по Луначарского и Ямской от ТИУ до Полевой.

Автомобилистов просят не оставлять транспорт в зоне ограничения движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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