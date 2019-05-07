2019-05-07T13:31:14+03:00
Общество

В Тюменской области резко возросло количество дорожных аварий с участием детей

Родителей призывают усилить контроль за сыновьями и дечерьми
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тобольском районе 5-летний велосипедист чудом не попал пол колеса трактора. Фото ГИБДД Тюменской областиВ Тобольском районе 5-летний велосипедист чудом не попал пол колеса трактора. Фото ГИБДД Тюменской области
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Количество дорожных аварий с участием детей резко возросло в Тюменской области. Родителей призывают усилить контроль за подростками и не оставлять без присмотра малышей.

Например, в Тюмени накануне, 6 мая, во дворе дома по ул.Кремлевской, 85/1 автомобилем «Хундай» сбит 8-летний мальчик. По предварительным данным, он выбежал из-за припаркованных автомобилей. В Тобольском районе 5-летний велосипедист едва не попал под колесо трактора на Тырковском взвозе. Видео аварии появилось в социальных сетях. Малыш ехал по дороге рядом с трактором и водитель его не увидел. Мальчик чудом не попал под колеса при развороте трактора, в последний момент он успел отпрыгнуть, бросив свой велосипед. У ребенка ушиб ноги. Его мама пояснила, что сын без разрешения уехал далеко от дома.

В ГИБДД также призывают водителей быть внимательнее во дворах. В это время особенно много юных пешеходов и велосипедистов. Всего с начала года в регионе произошло 104 ДТП с участием детей до 16-ти лет, это более, чем на треть больше, чем за тот же период 2018 года. Один ребенок погиб, 115 получили травмы. 65 аварий произошло с участием детей-пассажиров, 32 - с участием юных пешеходов, четыре - с участием велосипедистов, три - с участием юных водителей мотоциклов и автомобилей.

Госавтоинспекция Тюменской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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