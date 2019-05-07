2019-05-07T12:48:12+03:00
Спорт

Тюменцы спортивными забегами почтят память героев Великой Отечественной войны

Традиционная легкоатлетическая эстафета пройдет 9 мая
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Сотни тюменцев почтят память участников Великой Отечественной войны на легкоатлетической эстафете. Фото администрации ТюмениСотни тюменцев почтят память участников Великой Отечественной войны на легкоатлетической эстафете. Фото администрации Тюмени
Изменить размер текста:

Тюменцев приглашают на легкоатлетическую эстафету в честь Дня Победы. На традиционное мероприятие почтить память героев спортивными забегами выйдут сотни горожан.

О своем участии уже заявили представители общеобразовательных учреждений, ссузов, вузов, подростковых и спортивных клубов, предприятий и организаций, а также спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

Регистрация команд пройдет в день забега, 9 мая, с 12 до 12.50 у музея «Городская Дума» (ул. Ленина, 2). Торжественная церемония открытия состоится в 13 часов у монумента памяти погибшим воинам Великой Отечественной войны. Старт соревнований намечен на 13.30.

Дистанция легкоатлетической эстафеты составит 3950 метров и будет разбита на 12 этапов. Старт будет дан от музея «Городская Дума», а финиш - у Пешеходного моста. Маршрут пройдет через улицы: Челюскинцев, Первомайская, 8 Марта, Орджоникидзе, 8 Марта, Первомайская, Челюскинцев, Республики, Красина, Перекопская, Пешеходный мост.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области резко возросло количество дорожных аварий с участием детей
Автобусы Тюмени 9 мая будут ходить по городу до 24 часов
Двое тюменцев украли автомат с жевательной резинкой
В центре Тюмени 9 мая установят дополнительные контейнеры для мусора
Александр Моор: святая обязанность тюменцев - забота о ветеранах
В районе кладбищ на Червишевском тракте Тюмени выросла огромная пробка
Прах двух красноармейцев Великой Отечественной вернут на родину в Тюменскую область
Тюменских бутлегеров приговорили к штрафу в 800 тысяч рублей
На ж/д вокзале Тюмени 9 мая прозвучит голос Левитана
Из многоквартирного дома в Тюмени пожарные спасли 24 человека
Банк УРАЛСИБ увеличил сумму кредита наличными без подтверждения дохода до 300 тысяч рублей
В Тюмени вновь пройдет акция «Отожмись за Победу!»
«Талан» присоединился к всероссийской акции «Лента Победы»
Музейщики Ялуторовска предлагают гражданам поделиться старинной домашней утварью
Погода 7 мая в Тюмени: почти 30-градусная жара
В Тюменской области усилят контроль за пожарной обстановкой в лесах