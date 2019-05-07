Тюменцы спортивными забегами почтят память героев Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 12:46 2019-05-07T12:48:12+03:00

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Тюменцев приглашают на легкоатлетическую эстафету в честь Дня Победы. На традиционное мероприятие почтить память героев спортивными забегами выйдут сотни горожан.

О своем участии уже заявили представители общеобразовательных учреждений, ссузов, вузов, подростковых и спортивных клубов, предприятий и организаций, а также спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

Регистрация команд пройдет в день забега, 9 мая, с 12 до 12.50 у музея «Городская Дума» (ул. Ленина, 2). Торжественная церемония открытия состоится в 13 часов у монумента памяти погибшим воинам Великой Отечественной войны. Старт соревнований намечен на 13.30.

Дистанция легкоатлетической эстафеты составит 3950 метров и будет разбита на 12 этапов. Старт будет дан от музея «Городская Дума», а финиш - у Пешеходного моста. Маршрут пройдет через улицы: Челюскинцев, Первомайская, 8 Марта, Орджоникидзе, 8 Марта, Первомайская, Челюскинцев, Республики, Красина, Перекопская, Пешеходный мост.

ИСТОЧНИК KP.RU