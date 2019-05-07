Автобусы Тюмени 9 мая будут ходить по городу до 24 часов

СЕГОДНЯ 12:28 2019-05-07T12:33:59+03:00

Созданы также дополнительные рейсы на время окончания салюта

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Центральные улицы Тюмени 9 мая будут традиционно закрыты для транспорта на время проведения Парада Победы. Дорога по улице Республики с 7 до 13 часов будет закрыта на участке от ул. Мельникайте до ул. Свободы в границах улиц Малыгина, Герцена, Челюскинцев, Советской, Профсоюзной, Максима Горького, Фабричной, Холодильной, Котовского.

На это время движение городских автобусов и маршрутных такси организовано по улицам Мельникайте, 50 лет Октября, Таймырской, Малыгина, Герцена, Первомайской, Чернышевского, Товарному шоссе.

Кроме того, до 24 часов решено продлить работу маршрутов: №№ 1, 2, 15, 17, 20, 25, 30, 47, 51, 88, 89.

Ориентировочно с 22 часов на время салюта изменится схема движения общественного транспорта по улице Республики, в границах улиц Перекопской и Коммунистической.

После салюта, в 22:30 и 22:40 от остановочного пункта «Университетская» будет дополнительно организовано отправление автобусов маршрутов № 11 (в направлении Рабочего поселка) и № 14 (в микрорайоны Восточного округа).

Как будут ходить автобусы Тюмени во время салюта 9 мая

ИСТОЧНИК KP.RU