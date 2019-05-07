2019-05-07T12:03:09+03:00
Происшествия

Двое тюменцев украли автомат с жевательной резинкой

Мужчинам грозит лишение свободы до 5 лет
Маргарита КАЛИНКИНА
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Автомат с жевательной резинкой и игрушками нашли полицейские Ишима. Его украли в одном из торговых комплексов города. Полицейские сразу выехали на место происшествия и смогли вычислить злоумышленников в кратчайшие сроки.

Подозреваемыми в преступлении оказались уже судимые жители Ишимского района. Один из приятелей работал в торговом заведении и знал, что автомат плохо охраняется. Мужчины стащили автомат, погрузили его в автомобиль и поехали домой.

По дороге они решили съехать на обочину, разломали автомат и достали деньги и содержимое. Полученные деньги злоумышленники потратили на спиртное и продукты. Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. За групповую кражу (п. а части 2 статьи 158 УК РФ) ишимцам грозит лишение свободы до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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