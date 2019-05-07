2019-05-07T11:05:15+03:00
Общество

В центре Тюмени 9 мая установят дополнительные контейнеры для мусора

Баки появятся во всех местах массового отдыха
Маргарита КАЛИНКИНА
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В праздничные дни 9 мая горожане смогут сохранить чистоту улицВ праздничные дни 9 мая горожане смогут сохранить чистоту улицФото: Ольга Крыльцова
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Дополнительные контейнеры для мусора установят в праздники в центре Тюмени. 24 бака появятся в местах массовых гуляний: на улицах Герцена, Орджоникидзе, Республики, Первомайская и Ленина. Это поможет сохранить чистоту и праздничную атмосферу в городе.

Кроме того, в связи с ограничением движения транспорта в центре Тюмени, меняется и график вывоза мусора из этой части города. Коммунальные отходы в первую очередь будут вывезены утром из зоны перекрытия и только потом последуют по установленному маршруту. В некоторых местах организованы дополнительные вывозы отходов для сохранения чистоты возле мусоросборников, сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами ООО "ТЭО".

ИСТОЧНИК KP.RU

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