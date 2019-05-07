Прах двух красноармейцев Великой Отечественной вернут на родину в Тюменскую область

СЕГОДНЯ 09:51 2019-05-07T09:56:06+03:00

В Тюменской области состоятся церемонии захоронения праха красноармейцев, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Фото Дворца "Пионер"

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Прах двух солдат Великой Отечественной войны возвращены на родину в Тюменскую область. Останки красноармейцев нашли поисковики на местах сражений в Волгоградской области и под Севастополем во время военно-мемориальной экспедиции "Забытые Герои".

Так, Авдеева Павла Павловича, 1915 года рождения, уроженца Онохинского сельсовета города Тюмени нашли в Севастополе в 2019 году поисковым отрядом "Севастополь". Он без вести пропал в 1942 году.

Пузина Михаила Фёдоровича, 1923 года рождения, уроженца деревни Чёрный Яр Черногорского сельсовета Уватского района нашли в августе 2018 года поисковики отряда "Обелиск" в Волгоградской области. Он пропал без вести в 1941 году.

Торжественные захоронения состоятся в мае на малой родине бойцов. Церемонии пройдут в рамках Всероссийского проекта "Дорога домой", сообщили в пресс-службе Дворца "Пионер".

ИСТОЧНИК KP.RU