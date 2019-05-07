Тюменских бутлегеров приговорили к штрафу в 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:11 2019-05-07T09:32:44+03:00

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В Тюмени бутлегеры оштрафованы на 800 тысяч рублей за контрафактный алкоголь. Пять с половиной тысяч литров этилового спирта в еврокубах были обнаружены на складе по ул. Ветеранов труда в феврале 2018 года. Тогда из грузового автомобиля изъяли 9200 бутылок водки на общую сумму более 1,9 млн. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Было установлено, что хранением и реализацией занимаются трое тюменцев. Двое из них признали свою вину и раскаялись в содеянном. В отношении еще одного материалы выделены в отдельное производство.

Накануне, 6 мая, Ленинский районный суд Тюмени двух бутлеров признал виновными в преступлении, предусмотренном пунктами «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (хранение и перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Каждый осужденный получил штраф в 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU