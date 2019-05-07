Из многоквартирного дома в Тюмени пожарные спасли 24 человека

СЕГОДНЯ 08:04 2019-05-07T10:12:50+03:00

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Ночной пожар в одном из жилых домов Тюмени потушили сегодня,7 мая, огнеборцы. На улице Республики, 216 горела квартира на втором этаже. Из-за большого дыма пришлось экстренно эвакуировать жильцов всего подъезда. Из здания были выведены 47 человек в том числе 11 детей. Ещё 24 человека из них шесть детей звеньями газодымозащитной служб были спасены из опасной зоны.

Сообщение о пожаре поступило в 3 часа 43 минуты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Первый расчет был на месте через 10 минут. Всего на тушении работали 26 человек и 9 единиц техники. В 4 часа 10 минут пожар был локализован и полностью ликвидирован в 4 часа 21 минуту.

В результате пожара огнем повреждена комната на площади 15 квадратных метров. Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU