2019-05-07T03:41:16+03:00
Общество

Погода 7 мая в Тюмени: почти 30-градусная жара

День будет по-летнему солнечным
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Тюменцев ждет жаркий день 7 маяТюменцев ждет жаркий день 7 маяФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

По-настоящему летняя жара ожидает жителей Тюменской области во вторник, 7 мая. Небо будет безоблачным, а столбики термометров днем уверенно поднимутся до отметок +28 +30 градусов. Южный, юго-западный и юго-восточный ветер будет всего 3-5 м/с.

Так, в Тюмени ожидается +28 +29 градусов, правда по ощущениям будет всего как +24. Влажность 23%, атмосферное давление 757 мм рт ст. В Тобольске +26 +28, в Ялуторовске и Заводоуковске +28 +30, в Ишиме +27 +29.

Сегодня в России отмечается День радио, а в народном календаре 7 мая названо Евсей - Овсы отсей. На Руси считалось, что на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает маета. Чтобы избавиться от напасти, совершали молитвы и умывались святой водой. К этому дню нужно было закончить посев овса — отсюда и прозвище Евсея. Если в это день была хорошая погода, крестьяне не спешили радоваться. Они знали, что после Евсеева дня может быть еще 12 дней морозов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ увеличил сумму кредита наличными без подтверждения дохода до 300 тысяч рублей
В Тюмени вновь пройдет акция «Отожмись за Победу!»
«Талан» присоединился к всероссийской акции «Лента Победы»
Музейщики Ялуторовска предлагают гражданам поделиться старинной домашней утварью
В Тюменской области усилят контроль за пожарной обстановкой в лесах
В День Победы по Тюмени промчится велогонка-критериум
Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге провел День открытых дверей для студентов Областного техникума дизайна и сервиса
Тюменские спасатели отправились на охрану лесов Курганской области
За неделю в Тюменской области произошло 440 пожаров
В социальных сетях Тюмени закрыли семь групп, пропагандирующих крышелазание
АО «Транснефть – Сибирь» провело День безопасности труда
Кораблю «Ладный» в Севастополе тюменцы подарили столовую посуду с гербом
13-летний тюменец играя с огнем, загорелся сам
Для Диктанта Победы в Тюмени подготовлены семь площадок
Коммерсант из Тобольска выплатит 400 тысяч рублей за договор, который заключила его сноха
Тюменцы пристально следят за состоянием дорог, дворов и улиц города
Тюменец в споре с соседом пырнул его ножом в живот
В Тюмени завершается отопительный сезон
В Тюменской области уже 700 человек пострадали от укусов клещей
В канун Дня Победы поисковики Тюмени открыли общественные приемные
Подарки киноманам от МегаФона и сети кинотеатров «КАРО»
Сильнейшие скалолазы страны третий день соревнуются в Тюмени
От продажи тюменских отходов уже выручено более 35 миллионов рублей
Александр Моор выразил соболезнования близким погибших в Шереметьево
Молодой тоболяк избил и ограбил женщину, которая ехала на лечение в онкоцентр