Погода 7 мая в Тюмени: почти 30-градусная жара

СЕГОДНЯ 03:41 2019-05-07T03:41:16+03:00

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По-настоящему летняя жара ожидает жителей Тюменской области во вторник, 7 мая. Небо будет безоблачным, а столбики термометров днем уверенно поднимутся до отметок +28 +30 градусов. Южный, юго-западный и юго-восточный ветер будет всего 3-5 м/с.

Так, в Тюмени ожидается +28 +29 градусов, правда по ощущениям будет всего как +24. Влажность 23%, атмосферное давление 757 мм рт ст. В Тобольске +26 +28, в Ялуторовске и Заводоуковске +28 +30, в Ишиме +27 +29.

Сегодня в России отмечается День радио, а в народном календаре 7 мая названо Евсей - Овсы отсей. На Руси считалось, что на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает маета. Чтобы избавиться от напасти, совершали молитвы и умывались святой водой. К этому дню нужно было закончить посев овса — отсюда и прозвище Евсея. Если в это день была хорошая погода, крестьяне не спешили радоваться. Они знали, что после Евсеева дня может быть еще 12 дней морозов.

ИСТОЧНИК KP.RU