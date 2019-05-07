В Тюмени вновь пройдет акция «Отожмись за Победу!»

СЕГОДНЯ 06:56 2019-05-07T06:56:16+03:00

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Акция «Отожмись за Победу!» вновь состоится в Тюмени 9 мая. Участвовать в ней могут все желающие. Уже традиционное полюбившееся горожанами мероприятие состоится 9 мая с 15 до 17 часов на набережной реки Туры в районе workout-площадки. Тюменцам предложат отжаться 27028 раз. Именно столько дней прошло со Дня победы в Великой Отечественной войне.

Ограничений для участия в акции нет. Основное требование – желание и хорошее настроение. Проводит акцию департамент по спорту и молодежной политике администрации города совместно с командой Street Workout, сообщили в Тюменском городском многопрофильном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU