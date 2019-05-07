Музейщики Ялуторовска предлагают гражданам поделиться старинной домашней утварью

СЕГОДНЯ 05:35 2019-05-07T05:35:19+03:00

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Жителям Ялуторовска предлагают достать из шкафов и чуланов старинные предметы, домашнюю утварь и другие интересные и редкие вещи. В городе стартует акция «С почтением к старине», которая посвящается 360-летию Ялуторовска. Итогом акции станет выставка «Экспонаты из амбара и чердака» в Ялуторовском остроге. Она развернется 29 июня в юбилейный день города.

Приносить экспонаты можно в неограниченном количестве. Предметы быта от горожан будут ждать до 15 июня. Подать заявку на участие можно по электронному адресу ostrog-yal@mail.ru, по факсу 8(34535)3-96-36 или по адресу Сретенская площадь, 1, Ялуторовский острог и представить экспонаты на выставку.

ИСТОЧНИК KP.RU