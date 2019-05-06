2019-05-06T15:27:59+03:00
Спорт

В День Победы по Тюмени промчится велогонка-критериум

Принять в ней участие могут все желающие
Маргарита КАЛИНКИНА
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В День Победы 9 мая по Тюмени промчится велогонка-критериум памяти героя Советского Союза Марите Мельникайте. На открытые соревнования приглашают всех желающих. Для любителей велосипедного спорта будет также организован VIP-заезд.

Торжественное открытие соревнований состоится в 13.00 у мемориала «Вечный огонь» возле музея Городская Дума. Первый старт будет дан в 13.30 от здания ТИУ по улице Луначарского, 2. VIP-заезд для любителей велосипедного спорта на дистанцию три круга состоится перед основной велогонкой. По предварительной заявке участникам выдадут велосипеды.

Заявки на участие в соревнованиях нужно направить на почту: tumsdushor4@mail.ru, информацию можно уточнить по тел. 21-51-61

Напомним, что велогонка в День Победы - традиционное праздничное мероприятие, в котором ежегодно принимают участие более сотни спортсменов. Критериум - одна из дисциплин шоссейного велоспорта, проходящая, как правило, по улицам города и подразумевающая групповую гонку с промежуточными финишами. На этот раз ожидается участие велосипедистов из Тюмени и Тюменской области, а также Курганской и Сверловской областей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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