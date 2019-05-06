Тюменские спасатели отправились на охрану лесов Курганской области

СЕГОДНЯ 15:00 2019-05-06T15:06:03+03:00

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Тюменские спасатели отправились в Курганскую область для тушения природных пожаров. В связи с установлением сухой ветреной погоды и высокими температурами в соседнем регионе резко возросло количество возгораний в лесах.

Тюменцы будут работать на защите населенных пунктов Белозерского района. В охране лесов примут участие 20 сотрудников аэромобильной группировки и три единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.

Сотрудники группировки подготовлены по различным смежным специальностям, позволяющим выполнять аварийно-спасательные работы любой сложности. Спасатели имеют в своем арсенале современное специализированное аварийно-спасательное оборудование, технику и экипировку, которые позволяют работать в условиях как природных, так и техногенных чрезвычайных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU